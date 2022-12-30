В этот же день они отправятся в Пункты несокрушимости, а также для поддержки медицинской и энергетической сферы. Премьер Шмигаль объяснил, что очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на сложные ситуации.
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Украина получит еще больше Starlink
Шмигаль поблагодарил польских коллег за скорую помощь в кризисное время, которая без промедления была оказана. К слову, это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от Польши и первая часть крупной партии, которая придет к концу января.
Вместе с предыдущими – это около 20 тысяч терминалов. Сейчас команда Минцифры продолжает вести переговоры со SpaceX и партнерами, чтобы Украина получила еще больше Старлинков.
Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, с каким оружием Украина окончательно победит врага. По его словам, нашим воинам нужны гаубицы.
Какие страны предоставили или планируют оказать военную помощь Украине / Инфографика 24 канала
Военная помощь от партнеров: последние новости
- Вашингтон выделил Украине масштабный пакет военной помощи. В нем, в частности, есть и HIMARS, уже эффективно показавшие себя на поле боя, и ЗРК Patriot, а также мощные установки ПВО NASAMS.
- Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Германия пообещала предоставить Украине больше оружия и боеприпасов.
- Правительство Литвы принял решение о предоставлении нашему государству военной помощи на 40 миллионов евро в 2023 году.
- В ноябре 2022 года сообщалось, что Нидерланды выделили 120 миллионов евро для поставки тяжелой военной техники украинской армии, в том числе 45 миллионов евро на танки Т-72.