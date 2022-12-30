Перед массированной атакой у России было 16 "Калибров" на кораблях в Черном море. После обстрела общий залп корабельной группировки врага в Черном море составляет ноль.

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Данилов ответил на угрозы России

В России пригрозили Украине предстоящими обстрелами, заявив, что их запасы "Калибров" бесконечны. Без внимания кровавые угрозы минобороны России не оставил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он напомнил, что ранее россияне помпезно заявляли, что "гордость" Черноморского флота России крейсер "Москва" невозможно утопить. Но, как продемонстрировали ВСУ, для них нет задач, которые они не могут выполнить.

Символично, что крейсер "Москва" был вооружен "Калибрами", ушедшими на дно Черного моря. Данилов намекнул, что другие русские корабли ждет такая же участь.



Данилов намекнул, что ждет российские корабли / Фото из соцсетей Данилова

В России заканчиваются ракеты