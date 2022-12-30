Перед масованою атакою Росія мала 16 "Калібрів" на кораблях у Чорному морі. Після обстрілу загальний залп корабельного угруповання ворога в Чорному морі складає нуль.
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Данілов відповів на погрози Росії
У Росії пригрозили Україні майбутніми обстрілами, заявивши, що їхні запаси "Калібрів" нескінченні. Без уваги криваві погрози міноборони Росії не залишив секретар РНБО Олексій Данілов.
Він пригадав, що раніше росіяни помпезно заявляли, що "гордість" Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" неможливо потопити. Та як продемонстрували ЗСУ, для них немає завдань, які вони не можуть виконати.
Символічно, що крейсер "Москва" був озброєний "Калібрами", які пішли на дно Чорного моря. Данілов натякнув, що інші російські кораблі чекає така ж доля.
Данілов натякнув, що чекає російські кораблі / Фото із соцмереж Данілова
У Росії закінчуються ракети
- Росіяни вдесяте масовано атакували Україну, випустивши по нашій країні знову понад 60 ракет. Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що в Росії залишилося ракет всього на кілька атак.
- Причина в тому, що росіяни стрімко витрачають ракети, але не встигають відновлювати свої запаси. Вже у 2022 році Росія почала використовувати нові ракети проти України.
- Під час чергової масованої ракетної атаки росіяни випустили зі своїх Ту-95МС щонайменше одну Х-101, виготовлену в четвертому кварталі 2022 року. Це вже не вперше, коли окупанти використовують такі "свіжі" ракети.
- Черговим масованим ракетним ударом Росія не досягла своїх цілей, оскільки Україна не поринула в блекаут. Окупанти пошкодили мережі та деякі електростанції.
- Станом на вечір 29 грудня були проблеми з доставкою енергії на Львівщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині. Однак значна частина генеруючих потужностей в енергосистемі була відновлена. Також через обстріл не збільшився дефіцит потужностей.