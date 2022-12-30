Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что украинское командование ориентируется на реальные нужды фронта.
Интересно От создателей крейсера "Москва": Данилов потролил россиян после заявления о "Калибрах"
Какое оружие нужно Украине
Если бы мне сейчас предложили сто танков или сто гаубиц, я бы не колеблясь сказал сто гаубиц сейчас, а танки можно завтра – потому что я знаю реальную потребность фронта и понимаю, что это сейчас гораздо более критично,
– заметил Кулеба.
При этом министр отметил, что есть оружие-символ, обычно не отвечающий реальным потребностям на фронте. Поэтому в ходе обсуждения с западными партнерами украинская сторона говорит о конкретных запросах бойцов и командиров.
Также Кулеба добавил, что на каждой Ставке Главнокомандующие командиры ориентируются на актуальные нужды. То есть решают, что нужно здесь и сейчас, а что потребуется завтра, чтобы победить врага.
Какую военную помощь Украине оказали партнеры: последние новости
- Вашингтон выделил Украине масштабный пакет военной помощи. В нем, в частности, есть и HIMARS, уже эффективно показавшие себя на поле боя, и ЗРК Patriot, а также мощные установки ПВО NASAMS.
- Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Германия пообещала предоставить Украине больше оружия и боеприпасов.
- Правительство Литвы приняло решение о предоставлении нашему государству военной помощи на 40 миллионов евро в 2023 году.
- В ноябре 2022 года сообщалось, что Нидерланды выделили 120 миллионов евро для поставки тяжелой военной техники украинской армии, в том числе 45 миллионов евро на танки Т-72.
Какие страны предоставили или планируют оказать военную помощь Украине / Инфографика 24 канала