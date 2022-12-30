Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что украинское командование ориентируется на реальные нужды фронта.

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Какое оружие нужно Украине

Если бы мне сейчас предложили сто танков или сто гаубиц, я бы не колеблясь сказал сто гаубиц сейчас, а танки можно завтра – потому что я знаю реальную потребность фронта и понимаю, что это сейчас гораздо более критично,

– заметил Кулеба.

При этом министр отметил, что есть оружие-символ, обычно не отвечающий реальным потребностям на фронте. Поэтому в ходе обсуждения с западными партнерами украинская сторона говорит о конкретных запросах бойцов и командиров.

Также Кулеба добавил, что на каждой Ставке Главнокомандующие командиры ориентируются на актуальные нужды. То есть решают, что нужно здесь и сейчас, а что потребуется завтра, чтобы победить врага.

Какую военную помощь Украине оказали партнеры: последние новости

Вашингтон выделил Украине масштабный пакет военной помощи. В нем, в частности, есть и HIMARS, уже эффективно показавшие себя на поле боя, и ЗРК Patriot, а также мощные установки ПВО NASAMS.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Германия пообещала предоставить Украине больше оружия и боеприпасов.

Правительство Литвы приняло решение о предоставлении нашему государству военной помощи на 40 миллионов евро в 2023 году.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Нидерланды выделили 120 миллионов евро для поставки тяжелой военной техники украинской армии, в том числе 45 миллионов евро на танки Т-72.

Какие страны предоставили или планируют оказать военную помощь Украине / Инфографика 24 канала