Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що українське командування орієнтується на реальні потреби фронту.

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Яка зброя потрібна Україні

Якби мені зараз запропонували сто танків або сто гаубиць, я би не вагаючись сказав сто гаубиць зараз, а танки можна завтра – бо я знаю реальну потребу фронту і розумію, що це зараз набагато критичніше,

– зауважив Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що є зброя-символ, яка зазвичай не відповідає реальним потребам на фронті. Тому під час обговорень з західними партнерами українська сторона говорить про конкретні запити бійців і командирів.

Також Кулеба додав, що на кожній Ставці Головнокомандувача командири орієнтуються на актуальні потреби. Тобто вирішують, що потрібно тут і зараз, а що буде потрібно завтра, щоб перемогти ворога.

Яку військову допомогу Україні надали партнери: останні новини

Вашингтон виділив Україні масштабний пакет військової допомоги. У ньому, зокрема, є і HIMARS, які уже ефективно показали себе на полі бою, і ЗРК Patriot, а також потужні установки ППО NASAMS.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що Німеччина пообіцяла надати Україні більше зброї та боєприпасів.

Уряд Литви прийняв рішення про надання нашій державі військової допомоги на 40 мільйонів євро 2023 року.

У листопаді 2022 року повідомлялося, що Нідерланди виділили 120 мільйонів євро для постачання важкої військової техніки української армії, зокрема 45 мільйонів євро на танки Т-72.

Які країни надали або планують надати військову допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу