Під час засідання Ставки обговорили можливі дії ворога у найближчій перспективі. Також учасники засідання звернули увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням, а також – іншими засобами.

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Окрім того, розглянули питання удосконалення ППО України. Насамперед мовиться про захист об'єктів критичної інфраструктури.

Також усі члени Ставки заслухали інформацію про те, як відновлюють енергетичну систему України після недавних російських терористичних ракетних атак.

Участь у засіданні взяли Валерій Залужний, Олексій Резніков, Андрій Єрмак, Олексій Данілов та інші.

Чи йтиме Зеленський на другий термін

Термін президентства Володимира Зеленського завершиться у 2024 році. Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – зауважив: він сподівається, що наступні президентські вибори відбудуться після того, як Україну повністю звільнять від російських загарбників.

Єрмак зауважив, що наразі в ОП не ведуть жодних розмов про вибори. Водночас глава ОП вважає, що Зеленському варто піти на другий термін.