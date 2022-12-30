Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Цей закон Верховна Рада схвалила 13 грудня.

Зверніть увагу Зеленський підписав закон про медіа

Україна виконала усі вимоги для вступу до ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав останній необхідний для вступу до Євросоюзу законопроєкт. Однак досі залишається відкритим питання щодо закону про Конституційний Суд, який глава держави підписав напередодні без врахування зауважень Венеційської комісії.

Підписаний президентом закон №324 повинен вдосконалити реалізацію прав національних меншин та основи державної політики щодо них. Мовиться про права на самоідентифікацію, мову, освіту, участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті України тощо. Такий законопроєкт був однією із вимог Євросоюзу.

Нагадаємо, що у червні 2022 року надавши Україні статус кандидата на членство, Євросоюз висунув наступні вимоги про:

реформу Конституційного Суду;

продовження судової реформи;

боротьбу з корупцією, включно з призначенням керівника САП;

боротьбу з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським (закон про медіа);

зміну законодавства про нацменшини.

Президент підписав закон про медіа

29 грудня Володимир Зеленський також підписав закон про медіа, який передбачає:

Регулювання роботи онлайн-медіа, які дотепер не мали окремого статусу. Тепер онлайн-медіа вважатимуться ЗМІ, які регулярно поширюють інформацію за допомогою інтернету на власному вебсайті.

Розширення повноважень Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Зокрема вона регулюватиме й діяльність онлайн-медіа та матиме повноваження накладати покарання. Половину членів регулятора призначає президент, другу половину – Верховна Рада.

Заборону на російської пропаганди, інформації, яка виправдовує тоталітарний режим СРСР і пропагує наркотики й психотропні речовини тощо.

Врегулювання статусу телеканалу "Рада".

Закон у парламенті також схвалили 13 грудня.