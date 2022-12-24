Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він сказав, що наразі деталі майбутніх постачань є секретними, але натякнув, що, можливо, щось подібне вони вже передавали Україні.

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Що Литва планує передати Україні

Анушаускас зазначив, що на наступний рік планується закупівля нового обладнання, аналогічного тому, що виробляється в Литві. Ба більше, литовці також враховуватимуть потреби українських військ.

Міністр оборони країни відмовився особисто оцінювати внесок Литви у допомогу, яка надається Україні. Проте сказав, що українці вважають допомогу Вільнюса винятковою.

Українці кажуть, що підтримка Литви була саме тією, яка була потрібна. І особливо в початковий період ми були першими, хто взагалі привіз допомогу, інших не було, і наша допомога була спрямована в Україну вже на другий день війни,

– сказав міністр.

Анушаускас зазначив, що українці, починаючи від передачі ПЗРК Stinger і закінчуючи всією іншою підтримкою, сприймають підтримку Литви як "виняткову, як психологічну, моральну і сильну підтримку України".

Яку допомогу Литва вже надала

За словами міністра, з початку повномасштабного вторгнення Литва вже надала Україні військової допомоги на 283 мільйони євро.

До неї входять:

летальна зброя (зенітні ракетні комплекси, легке піхотне озброєння, протитанкові засоби, міномети, кулемети, боєприпаси, бронетранспортери та гаубиці);

нелетальна допомога (безпілотники, засоби індивідуального захисту, прилади нічного бачення).

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