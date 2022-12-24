Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він сказав, що наразі деталі майбутніх постачань є секретними, але натякнув, що, можливо, щось подібне вони вже передавали Україні.
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Що Литва планує передати Україні
Анушаускас зазначив, що на наступний рік планується закупівля нового обладнання, аналогічного тому, що виробляється в Литві. Ба більше, литовці також враховуватимуть потреби українських військ.
Міністр оборони країни відмовився особисто оцінювати внесок Литви у допомогу, яка надається Україні. Проте сказав, що українці вважають допомогу Вільнюса винятковою.
Українці кажуть, що підтримка Литви була саме тією, яка була потрібна. І особливо в початковий період ми були першими, хто взагалі привіз допомогу, інших не було, і наша допомога була спрямована в Україну вже на другий день війни,
– сказав міністр.
Анушаускас зазначив, що українці, починаючи від передачі ПЗРК Stinger і закінчуючи всією іншою підтримкою, сприймають підтримку Литви як "виняткову, як психологічну, моральну і сильну підтримку України".
Яку допомогу Литва вже надала
За словами міністра, з початку повномасштабного вторгнення Литва вже надала Україні військової допомоги на 283 мільйони євро.
До неї входять:
- летальна зброя (зенітні ракетні комплекси, легке піхотне озброєння, протитанкові засоби, міномети, кулемети, боєприпаси, бронетранспортери та гаубиці);
- нелетальна допомога (безпілотники, засоби індивідуального захисту, прилади нічного бачення).
Війна в Україні: останні новини
- Загальні бойові втрати Росії станом на 24 грудня складають 101 430 військових. Зауважимо, що дані неостаточні через високу інтенсивність боїв. Так, за минулу добу в Україні було ліквідовано ще 480 окупантів.
- 22 грудня в Запорізькій області ЗСУ знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.
- 19 грудня в місті Старобільськ до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника.
- Вранці 24 грудня російські військові безжалісно обстріляли центр Херсона з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, вдарили з "Градів".
- Станом на 17:40 відомо про щонайменше 10 загиблих та 58 поранених. 18 постраждалих наразі у важкому стані. Під завалами досі перебувають люди.