Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он сказал, что в настоящее время детали будущих поставок секретны, но намекнул, что, возможно, что-то подобное они уже передавали Украине.
К теме Украина получает от Германии военные грузовики Rheinmetall: что о них известно
Что Литва планирует передать Украине
Анушаускас отметил, что на следующий год планируется закупка нового оборудования, аналогичного производимому в Литве. Более того, литовцы также будут учитывать потребности украинских войск.
Министр обороны страны отказался лично оценивать вклад Литвы в помощь, оказываемую Украине. Однако сказал, что украинцы считают помощь Вильнюса исключительной.
Украинцы говорят, что поддержка Литвы была именно той, которая была нужна. И особенно в начальный период мы были первыми, кто вообще привез помощь, других не было, и наша помощь была направлена в Украину уже на второй день войны,
– сказал министр.
Анушаускас отметил, что украинцы, начиная с передачи ПЗРК Stinger и заканчивая всей другой поддержкой, воспринимают поддержку Литвы как "исключительную, как психологическую, моральную и сильную поддержку Украины".
Какую помощь Литва уже оказала
По словам министра, с начала полномасштабного вторжения Литва уже предоставила Украине военную помощь на 283 миллиона евро.
В нее входят:
- летальное оружие (зенитные ракетные комплексы, легкое пехотное вооружение, противотанковые средства, минометы, пулеметы, боеприпасы, бронетранспортеры и гаубицы);
- нелетальная помощь (беспилотники, средства индивидуальной защиты, приборы ночного видения).
Война в Украине: последние новости
- Общие боевые потери России на 24 декабря составляют 101 430 военных. Заметим, что данные неокончательны из-за высокой интенсивности боев. Да, за прошедшие сутки в Украине было ликвидировано еще 480 оккупантов.
- 22 декабря в Запорожской области ВСУ уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.
- 19 декабря в городе Старобельск в хирургическое отделение районной больницы, которое обустроено под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника.
- Утром 24 декабря российские военные безжалостно обстреляли центр Херсона по реактивным системам залпового огня. В частности, ударили из "Градов".
- По состоянию на 17:40 известно о по меньшей мере 10 погибших и 58 раненых. 18 пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами все еще находятся люди.