Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он сказал, что в настоящее время детали будущих поставок секретны, но намекнул, что, возможно, что-то подобное они уже передавали Украине.

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Что Литва планирует передать Украине

Анушаускас отметил, что на следующий год планируется закупка нового оборудования, аналогичного производимому в Литве. Более того, литовцы также будут учитывать потребности украинских войск.

Министр обороны страны отказался лично оценивать вклад Литвы в помощь, оказываемую Украине. Однако сказал, что украинцы считают помощь Вильнюса исключительной.

Украинцы говорят, что поддержка Литвы была именно той, которая была нужна. И особенно в начальный период мы были первыми, кто вообще привез помощь, других не было, и наша помощь была направлена в Украину уже на второй день войны,

– сказал министр.

Анушаускас отметил, что украинцы, начиная с передачи ПЗРК Stinger и заканчивая всей другой поддержкой, воспринимают поддержку Литвы как "исключительную, как психологическую, моральную и сильную поддержку Украины".

Какую помощь Литва уже оказала

По словам министра, с начала полномасштабного вторжения Литва уже предоставила Украине военную помощь на 283 миллиона евро.

В нее входят:

летальное оружие (зенитные ракетные комплексы, легкое пехотное вооружение, противотанковые средства, минометы, пулеметы, боеприпасы, бронетранспортеры и гаубицы);

нелетальная помощь (беспилотники, средства индивидуальной защиты, приборы ночного видения).

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