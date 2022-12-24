Наразі вкрай важка ситуація на Бахмутському напрямку. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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ЗСУ потужно відбивають атаки ворога
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
Яка ситуація на фронті
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів район населеного пункту Гірки Сумської області.
- На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області.
- На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Діброва на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Спірне, Берестове, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Опитне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Кам’янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Авдіївки.
- На Новопавлівському напрямку під артилерійський вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад п’ятдесят населених пунктів. Серед них – Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Мала Токмачка Запорізької області та Херсон, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне і Чорнобаївка на Херсонщині.
В окупантів – шалені втрати
Через значні втрати російських військ окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці.
19 грудня в місті Старобільськ до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника.
22 грудня в Запорізькій області ЗСУ знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.
Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника. Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.
Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії вже складають 100 950 військових.