Відповідаючи на запитання журналіста, чи Україна може отримати американські танки Abrams або німецькі Leopard, Столтенберг сказав: "Не виключаю. Але й обіцяти нічого не буду".
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Столтенберг оцінив шанси України отримати танки Abrams і Leopard
Столтенберг вважає, що союзники мають і надалі збільшувати військову допомогу Києву. "Я бачу необхідність збільшення амбіцій. Ми повинні зробити більше", – заявив він.
За словами генсека НАТО, війна в Україні повинна завершитися за столом переговорів. Однак, які підкреслив Столтенберг, до цього моменту пройде чимало часу й протягом періоду бойових дій Захід має підтримувати Україну зброєю.
Як Захід змінив військову підтримку України
- У грудні 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний озвучив потреби української армії для того, щоб перемогти Росію. Залужний наголосив: йому потрібна техніка, а не люди.
- Головнокомандувач ЗСУ сказав, що йому потрібно 300 танків, 600 – 700 БМП і 500 гаубиць. Це, за його словами, дозволить Україні вийти на кордони станом на 23 лютого 2022 року.
- Перші ознаки, що Україна може отримати принаймні якусь частину зі списку Залужного, почали з'являтися у новому році. Несподівано лідерство проявила Франція.
- Еммануель Макрон пообіцяв, що Франція надасть Україні легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. Після цього потужну допомогу оголосили США та Німеччина.
- 5 січня президент США Джо Байден поговорив з канцлером Олафом Шольцом, після чого стало відомо, що Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і 40 бойових машин Marder. Цю зброю Україна має отримати до кінця березня.
- Зі свого боку Джо Байден сказав, що США мають намір поставити Україні БМП "Бредлі".
- 7 січня ЗМІ повідомили, що Фінляндія та Польща розглядають можливість надання Україні танків Leopard. У Польщі заявили, що можуть передати Україні кілька десятків танків.