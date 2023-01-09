Відповідаючи на запитання журналіста, чи Україна може отримати американські танки Abrams або німецькі Leopard, Столтенберг сказав: "Не виключаю. Але й обіцяти нічого не буду".

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Столтенберг оцінив шанси України отримати танки Abrams і Leopard

Столтенберг вважає, що союзники мають і надалі збільшувати військову допомогу Києву. "Я бачу необхідність збільшення амбіцій. Ми повинні зробити більше", – заявив він.

За словами генсека НАТО, війна в Україні повинна завершитися за столом переговорів. Однак, які підкреслив Столтенберг, до цього моменту пройде чимало часу й протягом періоду бойових дій Захід має підтримувати Україну зброєю.

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