Тему танков для Украины во время брифинга прокомментировал официальный представитель правительства Германии. Он заявил, что "на данный момент у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину".

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Заявление пресс-секретаря немецкого правительства прозвучало после того, как министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может исключить поставку танков Leopard.

Украина с самого начала полномасштабного вторжения России стремится получить танки Leopard. Однако в правительстве канцлера Олафа Шольца заявили, что не будут принимать самостоятельно решения по танкам.

Украина может получить танки от других союзников. В частности, передать Украине немецкие Leopard могут Польша и Финляндия. Соответствующую информацию сообщили 7 января.

В Польше заявили, что могут передать Украине несколько десятков танков. В понедельник, 9 января, президент Польши Анджей Дуда собирает СНБО, где обсудят войну в Украине

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