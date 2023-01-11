О поставках танков заявил президент Польши Анджей Дуда во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во Львове. Дальше 24 канал собрал информацию об основных характеристиках и преимуществах этой западной техники.

Кстати говоря Польша передаст Украине роту танков Leopard

Характеристики Leopard

Отметим, что есть 2 группы этих танков: Leopard 1 и Leopard 2. Обе версии находятся на вооружении в странах НАТО.

Leopard 2 имеет более мощную пушку – гладкоствольную 120-миллиметровую. Танк весит около 40 тонн. Leopard 1 – нарезная 105-миллиметровая. Вес – более 60 тонн.

Эксперты предполагают, что Украина получит именно Leopard 2, версия 2A4. Дело в том, что у нее есть другие страны. К примеру, на складах Польши есть 126 таких танков. Такая версия соответствует уровню 1990-х годов на Западе. Правда, Россия пыталась приблизиться к таким технологиям даже в 2022 году.

2A4 имеет пушку Rh-120 L/44.

Система управления огнем – речь идет о тепловизионных приборах от Zeiss и полностью цифровой системе, позволяющей вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 километров.

Ходовые характеристики – 55-тонная машина имеет 1500-сильный 12-цилиндровый турбированный дизель.

Трансмиссия Renk HSWL 354 также автоматическая и имеет четыре передачи переднего и два заднего хода.

Leopard 2A4 необходимо оснащать комплектом брони от Leopard 2A5. Таким образом, это увеличит вес машины до примерно 62,5 тонны, что, в любом случае, скажется на ее ходовых характеристиках.

Хотя в Leopard 2 существует несколько версий, которые могут значительно отличаться. Кроме 2A4, есть еще 2А5 с дополнительным бронированием, 2А6 – с новой удлиненной пушкой. Следующую, 2А7, наиболее вероятно, Украина не получит, поскольку таких танков банально мало у стран-операторов.

Главные преимущества танков – почему они нужны Украине

Leopard называют "братом" американского Abrams. При этом последние версии Leopard 2 – даже тяжелее Abrams. У них почти одинаковая пушка, если мы берем Leopard к версии 2A6, но разница заключается только в бронировании и двигателе.

Танки могут существенно усилить возможности ВСУ. Именно западные "Леопарды" на голову преобладают российские танки по дальности стрельбы, точности, качеству, маневровности и т.д.

по дальности стрельбы, точности, качеству, маневровности и т.д. Военный эксперт Андрей Харук отметил, что современные "Леопарды" намного лучше советских танков. Все танки советского происхождения – Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, которые используют ВСУ имеют существенный недостаток: механизм зарядки расположен буквально в боевом отделении. Зато в западной технике такого нет.

Эксперт Петр Черник отметил, что с точки зрения логистики нам больше подошли бы танки Leopard 2. Они и по тактико-техническим характеристикам намного лучше американских Abrams. Он добавляет, что Leopard среди танков – это своеобразный "Мерседес".

Когда ВСУ смогут освоить Leopard

Украинская армия сможет получить западные танки и подготовиться к их использованию в течение нескольких недель. Эксперты утверждают, что сам процесс обучения не сложнее, чем подготовка САУ, которые уже получила Украина.

К слову, ранее отмечалось, что после получения западного оружия ВСУ смогут провести наступательную операцию. Даже если Россия что-нибудь противопоставит, ей это будет сделать гораздо сложнее, чем сейчас.