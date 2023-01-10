Кулеба рассказал, что Бербок 10 января своими глазами увидела разбомбленную Салтовку, полуразрушенную в бою с российской ДРГ школу, в которой дети учили немецкий, уничтожены ракетами здание Харьковской ОВА и объект энергетической инфраструктуры, ранены харьковские здания и несгибаемость харьковчан.
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Кулеба рассказал о визите Бербок
Глава МИД отметил, что его немецкая коллега стала первым иностранным министром иностранных дел, кого он привез в Харьков после 24 февраля.
Уверен, что этот визит будет резонанс не только в Украине и Германии, но и в Европе и мире. Наши переговоры в пути продолжались три часа – при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят,
– заметил Кулеба.
Министры подробно обсудили:
- формулу мира,
- санкции,
- трибунал,
- евроинтеграцию,
- оружие.
Уже готовятся решения. Глава МИД добавил, что каждую минуту во время визита их незримо сопровождала тема "Леопардов".
"Я объяснил коллеге и немецким медиа, что немецкие танки не являются нашей прихотью и они нужны нам не для прогулок", – заявил Кулеба.
По его словам, танки нужны Украине, чтобы:
- освободить украинские города и села, все еще находящиеся под российской оккупацией;
- спасти их от разрушений, которые Бербок сегодня увидела в Харькове;
- оградить нашу энергетическую инфраструктуру и спасти украинцев от российских преступлений.
Вот для чего нам германские танки. Я не сомневаюсь, что Украина получит немецкие танки Leopard. Более того, я думаю, что и немецкое правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято. Огорчает лишь то, что это решение еще не принято и поэтому мы теряем драгоценное время и жизнь.
– подчеркнул глава МИД.
В то же время Кулеба благодарен правительству Германии за все те решения, которые были приняты за последние 11 месяцев для предоставления Украине необходимого оружия.
"Я особенно благодарен Анналене за ее важную роль в этом. Осталось последнее большое решение – о предоставлении немецких танков. Чем быстрее оно будет принято, тем быстрее эта война завершится победой Украины. И войны в Европе не будет", – подытожил министр.