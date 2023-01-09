Как и американский Abrams, Leopard 2 основан на совместном американо-немецком проекте MBT60. Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

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"Брат" американского Abrams

"MBT60 – образец единственного разошедшегося танка. Один стал Abrams, второй – Leopard. Последние версии Leopard 2 получились даже тяжелее Abrams. У них почти одинаковая пушка, если мы берем Leopard до версии 2A6. Разница только в бронировании и двигателе", – объяснил военный эксперт.

Катков не согласен с мифом, что газотурбинный двигатель Abrams тратит гораздо больше топлива. Если сравнивать спецификации, то расходы американского танка будут только на 30% выше.

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Версии Leopard 2

Главный редактор Defence Express объяснил, что у Leopard 2 существует несколько версий, которые могут значительно отличаться.

Версия 2А4, созданная в 1985 году, и до 1995 года производилась очень активно. После этого вышли версии 2А5 с дополнительным бронированием, 2А6 – с новой удлиненной пушкой,

– рассказал Катков.

По его словам, следующая версия 2А7 для нас менее интересна, потому что ВСУ ее почти точно передавать не будут, поскольку таких танков банально мало у стран-операторов.

Самой массовой, учитывая запасы танков, является версия Leopard 2А4. Олег Катков сообщил, что этот танк соответствует уровню 1990-х годов на Западе. Но не надо ужасаться этой дате, ведь Россия пыталась приблизиться к таким технологиям даже в 2022 году.

Это отличный танк, икона танкостроения. Его 120-миллиметровая пушка стала эталоном. Она "прошивает" любой танк советского типа, несмотря на все действующие дополнительные защиты,

– заверил Катков.

По данным военного эксперта, боеприпасы к орудию, которым оборудован танк, также проходили модернизацию с учетом появления в армии России нового типа динамической защиты "Контакт-5".

"Современные приборы, тепловизоры, цифровая система управления огнем – это то, что тоже было в 1990-х годах на западных машинах", – объяснил Олег Катков.

Звонок от Байдена

По мнению военного эксперта, для начала поставки Leopard 2 в Украину нужно коллективное решение стран-партнеров. Для того чтобы Германия объявила о поставках БМП Marder, потребовался звонок Джозеф Байдена. До этого поставки данной техники вообще не стояли в повестке дня.

"Аналогичная ситуация происходит с Patriot. Мы помним, как Германия не хотела их передавать, когда Польша предложила. Якобы нужно коллективное решение НАТО. Похоже, Байден и принял это коллективное решение", – подытожил Олег Катков.

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