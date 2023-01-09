Як і американський Abrams, Leopard 2 заснований на спільному американо-німецькому проєкті MBT60. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков.

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"Брат" американського Abrams

"MBT60 – зразок єдиного танку, який розійшовся. Один став Abrams, другий – Leopard. Останні версії Leopard 2 вийшли навіть важчими за Abrams. У них майже однакова гармата, якщо ми беремо Leopard до версії 2A6. Різниця тільки у бронюванні та двигуні", – пояснив військовий експерт.

Катков не згодний з міфом, що газотурбінний двигун Abrams витрачає значно більше палива. Якщо порівнювати специфікації, то витрати американського танка будуть лише на 30% вищими.

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Версії Leopard 2

Головний редактор Defence Express пояснив, що у Leopard 2 існує кілька версій, які можуть значно відрізнятися.

Версія 2А4, створена у 1985 році, і до 1995 року вироблялася вкрай активно. Після цього вийшли версії 2А5 з додатковим бронюванням, 2А6 – з новою подовженою гарматою,

– розповів Катков.

За його словами, наступна версія 2А7 для нас менш цікава, бо ЗСУ її майже точно передавати не будуть, оскільки таких танків банально замало у країн-операторів.

Наймасовішою, з огляду на запаси танків, є версія Leopard 2А4. Олег Катков повідомив, що цей танк відповідає рівню 1990-х років на Заході. Але не треба жахатися цієї дати, адже Росія намагалася наблизитися до таких технологій навіть у 2022 році.

Це чудовий танк, ікона танкобудування. Його 120-міліметрова гармата стала еталоном. Вона "прошиває" будь-який танк радянського типу, попри всі чинні додаткові захисти,

– запевнив Катков.

За даними військового експерта, боєприпаси до гармати, яким обладнано танк, також проходили модернізацію з урахуванням появи в армії Росії нового типу динамічного захисту "Контакт-5".

"Сучасні прилади, тепловізори, цифрова система управління вогнем – це те, що також було у 1990-х роках на західних машинах", – пояснив Олег Катков.

Дзвінок від Байдена

На думку військового експерта, для початку постачання Leopard 2 до України потрібно колективне рішення країн-партнерів. Для того, щоб Німеччина оголосила про постачання БМП Marder, знадобився дзвінок Джозеф Байдена. До цього постачання даної техніки взагалі не стояло на порядку денному.

"Аналогічна ситуація відбувається з Patriot. Ми пам’ятаємо, як Німеччина не хотіла їх передавати, коли Польща запропонувала. Мовляв, потрібне колективне рішення НАТО. Схоже, Байден і прийняв це колективне рішення", – підсумував Олег Катков.

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