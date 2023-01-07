Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. Повітряні сили ефективно працюють по ворожих ракетах – з вересня збито вже понад 500 повітряних цілей.

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Порівнювати різні системи ППО неправильно

Катков розповів, що Patriot, NASAMS, IRIS-T – це різні комплекси й порівнювати їх неправильно. Наприклад, Patriot – це більше засіб ПРО й він може працювати по балістичних ракетах, а ось NASAMS та IRIS-T – ні. Ці 2 комплекси це комплекси середньої дальності – на 20 – 40 кілометрів.

Потрібно розуміти, що вся зброя працює в системі. Тобто, всі ці комплекси взаємопов'язані, підтримують один одного, працювати в одному інформаційному просторі і створювати ту саму ешелоновану ППО. Якщо летить шахід, то його має збивати не Patriot, а ось коли летить балістична ракета відповідати за це має Patriot,

– зазначив військовий експерт.

Катков про те, за збиття яких цілей відповідають комплекси Patriot, NASAMS та IRIS-T: дивіться відео

Сучасні засоби ППО набагато кращі, ніж радянські

Він продовжив, що сучасні ЗРК – це не радянські, середній вік яких більше, ніж 30 років. Те, що наші зенітники вичавлюють з радянських систем – це насправді фантастика. Вони мали обмежену модернізацію. Сучасні комплекси – це комплекси нового покоління.

"Вони значно кращі й мають у рази більшу ефективність. Вони значно багатоканальніші, й можуть знищувати за один раз значно більшу кількість цілей, мають значно кращу систему наведення, управління, маневровість, бойову частину", – зауважив головний редактор Defence Express.

За його словами, порівнювати системи NASAMS, IRIS-T, Patriot з радянськими системами – це те саме, що порівнювати комп'ютери 80-х років з сучасними. Абсолютно зрозуміло, які з них кращі.

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