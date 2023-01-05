Українці пригадали, що попереднього разу такий борт відвідував Білорусь 24 лютого 2022 року. 5 січня приліт ДРЛО А-50У прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат у прямому ефірі телеканалу "Рада".

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Чи варто панікувати

У будь-якому випадку, панікувати не слід. Юрій Ігнат повідомив, що "літак-навідник" не з'явився нізвідки.

Та він не з'явився ні звідки. Він там завжди був. Був, і не тільки там, але й на інших аеродромах цих літаків є у них багато,

– пояснили у Повітряних силах.

За словами речника, ворог використовує літаки подібного типу давно. Завдяки їм, окупанти проводять радіолокаційну розвідку вглиб нашої країни.

Схожі літаки є у союзників України. Вони допомагають сканувати територію по радіусу і бачити, що відбувається у повітряному просторі.

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