Водночас, цілком можливо, що Росія закуповує озброєння не тільки у цієї країни. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в прямому ефірі телеканалу "Рада".

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Росія може використовувати контрабандистські схеми для закупівлі озброєння

Юрій Ігнат припустив, що Росія може закуповувати озброєння не лише в Ірану. У країни-агресорки є можливості робити це приховано через контрабандистські схеми.

Весь світ повинен впливати на ці процеси і якомога більше розширювати спектр санкцій на інші країни для того, щоб позбавити Росію можливості збільшувати свій потенціал знарядь вбивств,

– додав речник.

Крім того, росіяни мають великий арсенал радянського озброєння. Весь цей брухт вони потрохи направляють на передову.

Поки Росія не може покращувати своє становище у війні, використовуючи високоточну та ефективну зброю. На відміну від України, яка отримує колосальну допомогу від союзників.

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