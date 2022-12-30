Речник Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував фото з місця подій. Відомо, що уламки безпілотника влучили в адмінбудівлю.

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Безпілотник влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували,

– повідомив Тимошенко.

За його даними, пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи.

Наслідки падіння уламків безпілотника в Києві / Фото ОП



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