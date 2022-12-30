Спикер Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото с места событий. Известно, что обломки беспилотника попали в админздание.
Внимание Россияне ночью атаковали Киев 5 дронами: еще 10 БПЛА уничтожили на Днепропетровщине и Запорожье
Беспилотник попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали,
– сообщил Тимошенко.
По его данным, поврежден девятиэтажный жилой дом – выбиты окна с 1 по 5 этажа.
Последствия падения обломков беспилотника в Киеве / Фото ОП
Россияне атаковали Киевщину 30 декабря дронами / Фото ОП
Во время работы ПВО обломки вражеского беспилотника повредили жилой дом / Фото ОП
В Киев летело 7 беспилотников
- Ранее мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что всего 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев: 2 из них сбили на подлете в столицу, еще 5 - над Киевом. В результате падения обломков пострадавших нет.
- В целом по Украине враг выпустил 16 дронов. "Шахиды" атаковали с юго-восточного и северного направлений. В воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты пытались использовать русло Днепра, чтобы обойти нашу ПВО.
- Все 16 беспилотников были уничтожены украинскими защитниками.