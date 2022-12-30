Спикер Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото с места событий. Известно, что обломки беспилотника попали в админздание.

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Беспилотник попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали,

– сообщил Тимошенко.

По его данным, поврежден девятиэтажный жилой дом – выбиты окна с 1 по 5 этажа.

Последствия падения обломков беспилотника в Киеве / Фото ОП



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