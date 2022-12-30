К счастью, силы ПВО сработали на отлично. Известно о 10 уничтоженных дронов над Днепропетровщиной и Запорожье. Также сбить беспилотники удалось и в небе над Киевщиной.

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Ударных дронов становится все меньше

Как отметили в Воздушном командовании "Восток", за ночь авиация и зенитные ракетные подразделения уничтожили вражеские беспилотники. Удалось это сделать вместе с ПВО Сухопутных войск. В общей сложности у врага стало на 9 дронов типа "Шахид" и 1 "Мерлин" меньше.

Не обошлось также и без атаки по Киевщине. Как отметил глава ОВА Алексей Кулеба, оккупанты пытались атаковать объекты критической инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без попаданий. Саму же атаку дронами удалось отбить силам ПВО. Он не уточнил, сколько беспилотников было уничтожено. Только отметил, что на местах их сбивания уже работают экстренные службы.

В Киеве таки зафиксировали попадание

Как отметил глава КМВА Сергей Попко, в эту ночь столице удалось выдержать очередную атаку иранскими дронами "Шахид". По имеющейся информации, в небе над Киевом зафиксировали 5 дронов. Силам ПВО удалось нанести огневое поражение по целям врага.

Известно, что один из "Шахидов" попал в административное здание в Голосеевском районе города. Она частично разрушена. Также известно, что повреждены окна в жилом доме, расположенном поблизости.

Информация о пострадавших не поступала. Все данные уточняются,

– подчеркнул Попко.