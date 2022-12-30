В частности, 7 беспилотников летели на Киев. О ситуации в столице рассказал мэр города Виталий Кличко.

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Все направляющиеся на Киев дроны удалось сбить

В общей сложности 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев. Киев. 2 из них были сбиты на подлете в столицу, еще 5 — над Киевом, говорит Виталий Кличко.

В результате падения обломков пострадавших нет. Однако в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме, а также в одном нежилом здании.

Что известно о ночной атаке территорий Украины дронами-камикадзе

В целом по Украине враг выпустил 16 дронов. Они атаковали с юго-восточного и северного направлений.

Чтобы обойти украинские ПВО, оккупанты пытались использовать русло Днепра. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Однако планы россиян в очередной раз провалились. Все 16 беспилотников были уничтожены украинскими защитниками.