В частности, несколько взрывов раздалось и в Киеве. Виталий Кличко рассказал о последствиях ракетного удара по столице.

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Какая ситуация с электроэнергией в Киеве

По его информации, 40% потребителей столицы после ракетной атаки без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги.

Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения. Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных,

– сообщил Кличко.