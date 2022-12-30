По оценкам специалистов американского Института изучения войны, российская кампания по излому украинской воли к борьбе путем нанесение ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры терпит неудачу.
Важно Следующий ракетный удар может быть мощнее, чем 29 декабря, – Воздушные силы
И не помешает этому даже увеличение ударов со стороны россиян.
Сколько еще ракет осталось в России
Министерство обороны России отреагировало на текущие оценки Запада, что серьезно истощило свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине, заявив, что у них никогда не закончатся ракеты "Калибр".
В ISW ранее оценивали, что российские силы значительно истощили свой арсенал высокоточных систем вооружений, но, вероятно, продолжат угрожать украинской критической инфраструктуре в ближайшей перспективе и будут наносить значительные страдания украинскому гражданскому населению.
Что известно о массированном ударе по Украине 29 декабря
- В течение 29 декабря российские силы запустили 69 крылатых ракет и 23 беспилотника по Украине. Наша система ПВО сбила 54 ракеты и не менее 11 беспилотников.
- Украинские источники сообщили, что российские силы нанесли удары по целям, прежде всего объектах инфраструктуры, во Львовской, Киевской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях, повлекши широкомасштабные перебои с энерго-, тепло- и водоснабжением.
- Взрывы также прогремели в Сумской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
- К сожалению, утренняя ракетная атака врага не прошла без жертв и пострадавших. В Киеве в результате ракетной атаки столицы пострадали четыре человека, среди них – 14-летняя девочка. В Харьковской области количество погибших возросло до двух.