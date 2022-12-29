Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, это достаточно привычная тактика для российских захватчиков. Они выводят на курс больше самолетов, но пускают меньше ракет.

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Однажды они выпускали из 8 самолетов 10 ракет. Зачем там 8 самолетов, чтобы выпустить из них 10 ракет? Если каждый из них может нести 8. Здесь такой же случай,

– отметил Игнат.

Он подтвердил, что из общего количества самолетов и кораблей, которые оккупанты вывели на сегодняшний массированный удар, они могли запустить более 120 ракет. Но обычно захватчики используют гораздо меньше.

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ВСУ сбили российский "Орлан-10" над Киевской областью

Как подчеркнул Игнат, на этот раз перерыв между массированными ракетными ударами был больше, чем в прошлые разы. Если раньше они готовили эти атаки в течение недели, то в этот раз – полторы. Оккупанты собирали данные, чтобы нанести как можно больший ущерб критической инфраструктуре Украины.

Кроме того, украинские военные сегодня сбили российский беспилотник "Орлан-10" в Киевской области. Они хотели провести разведку последствий удара.

Даже разведку проводили сегодня в Киевской области, где сбили очередной разведывательный беспилотник "Орлан-10". В режиме реального времени тоже делают разведку,

– рассказал Игнат.

Очередной массированный ракетный удар по Украине: коротко