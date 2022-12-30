Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він відзначив чудову роботу сил ППО, які знищили відразу 16 шахідів.
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Росіяни використовують рельєф, щоб подолати ППО України
Ігнат розповів, що противник готувався до атаки, проте в ЗСУ, за його словами, знають, як атакує ворог. Речник Повітряних сил зазначив, що росіяни намагаються використовувати рельєф, щоб долати українську ППО.
Ми знаємо, як він це робить, які використовує шляхи, маршрути й методи. Використовує русло Дніпра. Не вперше використовує рельєф місцевості, щоб подолати систему ППО. Щоб якомога більше засобів ураження долетіло до своїх цілей. Але бачимо, що цілі збиваються,
– сказав він.
При цьому Ігнат наголосив, що збивати повітряні цілі в теперішніх умовах досить складно. Зокрема, він заявив, що в України недостатньо засобів ППО.
Водночас речник додав, що робиться все можливе, щоб перехоплювати ворожі цілі на різних ділянках та ефективно їх знищувати.
Росія атакувала Україну шахідами: що відомо на цей момент
- У ніч з 29 на 30 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва. Загалом було випущено 16 шахідів, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.
- Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України.
- Відомо про 10 знищених дронів над Дніпропетровщиною та Запоріжжям. Столичний мер Віталій Кличко інформував, що 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ. Два з них збили на підльоті до столиці, ще 5 – над Києвом.
- Уламки одного шахіда влучили в адмінбудівлю у Голосіївському районі Києві. В ОП показали руйнування від атаки дрона-камікадзе.