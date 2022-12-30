Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил отличную работу сил ПВО, которые уничтожили сразу 16 шахидов.
Обратите внимание Российские намерения "взломать" украинцев, нанося удары по инфраструктуре, провалятся, – ISW
Россияне используют рельеф, чтобы преодолеть ПВО Украины
Игнат рассказал, что противник готовился к атаке, однако в ВСУ, по его словам, знают, как атакует враг. Спикер Воздушных сил отметил, что россияне пытаются использовать рельеф, чтобы преодолевать украинскую ПВО.
Мы знаем, как он это делает, используя пути, маршруты и методы. Использует русло Днепра. Не в первый раз использует рельеф местности, чтобы преодолеть систему ПВО. Чтобы как можно больше средств, поражение долетело до своих целей. Но видим, что цели сбиваются,
– сказал он.
При этом Игнат подчеркнул, что сбивать воздушные цели в нынешних условиях достаточно сложно. В частности, он заявил, что у Украины недостаточно средств ПВО.
В то же время представитель добавил, что делается все возможное, чтобы перехватывать враждебные цели на разных участках и эффективно их уничтожать.
Россия атаковала Украину шахидами: что известно на данный момент
- В ночь с 29 на 30 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства. В общей сложности было выпущено 16 шахидов, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.
- Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих сил обороны Украины.
- Известно о 10 уничтоженных дронов над Днепропетровщиной и Запорожьем. Столичный мэр Виталий Кличко информировал, что 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев. Два из них сбили на подлете в столицу, еще пять – над Киевом.
- Обломки одного шахида попали в админздание в Голосеевском районе Киева. В ОП показали разрушение от атаки дрона-камикадзе.