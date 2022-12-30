Воздушную тревогу в столице объявили после двух часов ночи. Впоследствии в городе услышали взрывы.

До теми Массированная ракетная атака 29 декабря: что происходило в городах

Об этом ночью 30 декабря сообщили в Киевской городской военной администрации. Указали, что работает ПВО.

Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!, – написали в администрации.

Отметим, что воздушную тревогу сначала объявили в Киевской области в 1:56. Впоследствии сирены прозвучали в столице.

Защитники уничтожают вражеские дроны

В воздушном командовании "Восход" 30 декабря сообщили, что ликвидировали 10 ударных российских беспилотников. Это произошло ночью.

"Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПВК "Восток" во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожено 9 БПЛА шахидов и 1 "Марли" в Днепропетровской и Запорожской областях", - рассказали военные.