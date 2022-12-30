Как сообщили в Генштабе ВСУ, они летели по юго-восточному и северному направлениям.
Важно Возможна повторная атака дронами: Гуменюк рассказала об угрозе на Юге
Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра.
Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины,
– сказали в Генштабе ВСУ.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко отметил, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства. В общей сложности 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев. 2 из них сбили на подлете в столицу, еще 5 – над столицей. В результате падения обломков пострадавших нет. Однако в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме, а также в одном нежилом здании.
Добавим, что в ночь на 30 декабря оккупанты выпустили с десяток беспилотников, чтобы ими атаковать критическую инфраструктуру. К счастью, силы ПВО сработали на отлично. Известно о 10 уничтоженных дронов над Днепропетровщиной и Запорожье.
Сколько ракет Россия пустила в Украину 29 декабря
- Во время воздушной тревоги 29 декабря Россия ударила по Украине 69 ракет. Известно, что оккупанты вывели 13 самолетов и корабли в Черном море. Как рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это привычная тактика россиян, они часто выводят на курс больше носителей, но пускают меньше ракет.
- При этом из 69 ракет украинская ПВО сбила 54. Большинство из них обезвредили над Одесской и Киевской – 21 и 20 ракет соответственно. Кроме того, украинские защитники уничтожили еще и 11 дронов-камикадзе.