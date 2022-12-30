Как сообщили в Генштабе ВСУ, они летели по юго-восточному и северному направлениям.

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Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра.

Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины,

– сказали в Генштабе ВСУ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отметил, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства. В общей сложности 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев. 2 из них сбили на подлете в столицу, еще 5 – над столицей. В результате падения обломков пострадавших нет. Однако в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме, а также в одном нежилом здании.

Добавим, что в ночь на 30 декабря оккупанты выпустили с десяток беспилотников, чтобы ими атаковать критическую инфраструктуру. К счастью, силы ПВО сработали на отлично. Известно о 10 уничтоженных дронов над Днепропетровщиной и Запорожье.

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