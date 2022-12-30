Як повідомили у Генштабі ЗСУ, вони летіли з південно-східного та північного напрямків.

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Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати річище Дніпра.

Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України,

– сказали у Генштабі ЗСУ.

Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва. Загалом 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, ще 5 — над столицею. Унаслідок падіння уламків постраждалих немає. Однак у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку, а також в одній нежитловій будівлі.

Додамо, що у ніч проти 30 грудня окупанти випустили з десяток безпілотників, щоб ними атакувати критичну інфраструктуру. На щастя, сили ППО спрацювали на відмінно. Відомо про 10 знищених дронів над Дніпропетровщиною та Запоріжжям.

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