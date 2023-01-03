Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, через велику протяжність кордонів України неможливо перекрити всі стратегічні об'єкти.

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Україна хоче отримати винищувачі F-16

"Найближчими роками ми не створимо ніякого "купола" над усією територією України – це неможливо фізично, тому що систем ППО поставити на такій протяжності наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об'єкти всередині країни просто неможливо", – сказав Ігнат.

Він пояснив, що для цього потрібна величезна кількість техніки, що "неймовірно дорого". Також потрібен величезний державний і людський ресурс. Водночас речник зазначив, що система ППО в інших країнах світу, як-от США та Європа, – це перекриття певних напрямків, певних об'єктів.

Іншу частину протиповітряної оборони держави виконують винищувачі – багатоцільові літаки, які є частиною протиповітряної оборони,

– сказав Ігнат.

Саме винищувачі Україна прагне отримати від західних партнерів. Речник Повітряних сил розповів, що для того, аби перехоплювати ворожі ракети, необхідні нові літаки із сучасними радарами, сучасними ракетами, прицільно навігаційними комплексами.

"Літаки, які ми хочемо отримати, перший кандидат – це F-16 певної модифікації, який міг би виконувати завдання в повітрі, зокрема з прикриття повітряного простору", – резюмував Ігнат.

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