Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що після отримання ЗРК Patriot Україна не зупиниться і проситиме про танки й ракети ATACMS.

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Кулеба заявив про психологічний перелам

"Нам як мед, так і ложкою. Ми більше року боролись за Patriot, отримали їх, і всі такі: Patriot, це звісно, добре, але що у нас там з танками та ATACMS? Коли отримаємо танки й ATACMS, думаю, скажуть, що це, звісно, добре, але що у нас з авіаносцями і підводними атомними човнами, коли ми їх отримаємо?", – сказав міністр.

Кулеба вважає, що кейс із ЗРК Patriot – це не просто чергове рішення надати зброю Україні, а психологічний перелам. Він розповів, що США відмовлялися надати Україні Patriot, а те, що це сталося, – ще одне свідчення, що чергове табу зняте.

Глава МЗС України сумнівається, що переговори щодо постачання іншої зброї будуть складнішими за Patriot.

Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп'ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним,

– сказав він.

Кулеба наголосив, що отримати Patriot було найскладніше, адже йдеться про дуже складну і дорогу технологію.

"Я не кажу, що ми отримаємо всю зброю за тиждень чи за місяць, але я не очікую нічого складнішого за історію з Patriot", – сказав він.



Можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу

Кулеба впевнений, що Україна отримає ATACMS

Кулеба повідомив, що після передачі Patriot від США, Україна буде говорити про поставки й з іншими європейськими союзниками. Він зазначив, що європейські союзники США по НАТО орієнтуються на рішення Вашингтона.

Глава МЗС України висловив впевненість, що у 2023 році наша країна отримає, танки, і ATACMS, і сучасні ударні дрони.

"У наступному році так. Але це залежатиме і від ситуації на полі бою", – резюмував він.