Президент Зеленський 21 грудня вперше від початку повномаштабного вторгнення покинув територію України, аби, зокрема, зустрітися з Джо Байденом. В інтерв'ю українським ЗМІ глава МЗС Кулеба, який був під час цього візиту в США пліч-о-пліч зі Зеленським, прокоментував інформацію, що президенти обох держав обговорювали, на якому етапі війни будуть можливі перемовини.

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"Про це не йшлося під час зустрічі"

Як зазначив Дмитро Кулеба, між Байденом та Зеленським розмова була дуже щирою, дуже прихильною, однак лідери не порушували питання цих так званих "3 моделей миру".

Ці моделі на переговорах президентів Байдена і Зеленського не обговорювались. Американська сторона не порушувала питання ні про які моделі,

– констатував високопосадовець.

Окрім того, він наголосив, що цей візит був стовідсотково ефективний. За словами Кулеби, це вперше, коли американська адміністрація була настільки відритою до України, а працює він в МЗС з 2003, тому бував у бувальцях.

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Що це за "три моделі мирних перемовин"

Не так давно американське видання Washington Post опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, як можуть виглядати переговори про завершення війни. Зокрема:

це переговори між Києвом та Москвою після виходу Україною на кордони 1991 року;

діалог після повернення нашою державою до кордонів 23 лютого;

початок мирного врегулювання після повернення Донбасу, але не Криму.

Міністр закордонних справ наголосив, що "будь-хто може говорити про будь-що", однак позиція України максимально чітка – це повернення до міжнародно визнаного кордону України 1991 року. Він підкреслив, що жоден квадратний сантиметр української землі не буде предметом дипломатичних або військових поступок.