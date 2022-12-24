Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, варіант із повним витісненням росіян до кордонів України 1991 року означатиме повну поразку й подальшу неспроможність Росії вести бойовій дії.

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Про що говорили у Вашингтоні

Андрій Вігірінський переконаний, що дійсно, лідери України та США обговорювали можливі сценарії завершення війни і робили вони це з точки зору ситуації на фронті, а не з точки зору політичних гасел.

Політолог пояснив, що оскільки мовиться про тривалу війну, то на перший план виходять можливості забезпечення, спроможність наповнювати бюджет країни, а від нього й бюджет Збройних Сил. Україна в цьому плані повністю залежна від Західних партнерів.

Через це, як пояснив Вігірінський, партнери мають своє бачення завершення війни і воно може бути відмінним від бажання України. Також політолог зазначив, що може настати час, коли підтримка України стане для них обтяжливою і тоді треба буде знаходити рішення для завершення війни.

Можемо говорити, що напевно ця підтримка не є безмежною і вона не є безстроковою. І в свою чергу треба розуміти в який момент вона зупиниться, де буде лінія фронту і, як цю лінію фронту потрібно буде фіксувати вже політичними домовленостями,

– зазначив політолог.

Говорячи про три можливі сценарії завершення війни, Андрій Вігірінський погодився, що перший сценарій із повним виведенням російських військ на кордони 1991 року – є найкращим для України, але зазначив, що Росія сама не відходить, а її звідти витісняють ЗСУ.

Політолог розповів, чому вихід на кордони 1991 року малоймовірний: дивіться відео

При цьому політолог наголосив, що для того, щоб вийти на кордони 1991 року, потрібно, щоб Росія фактично капітулювала і не була спроможною відновлювати військові ресурси і поновлювати війну. На думку Вігірінського такий сценарій – малоймовірний, а тому навряд чи про нього всерйоз говорили у Вашингтоні.

"Скоріше мовилось про те, у який спосіб імпліментувати модифікації другого і третього варіанту, якщо ми універсалізовуємо їх в певну форму і говорили про ті варіанти, які містять територіальні компроміси, які відповідатимуть ситуації на фронт", – сказав Андрій Вірігінський.

Про що писали у The Washinghton Post