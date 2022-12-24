Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, вариант с полным вытеснением россиян в границы Украины в 1991 году будет означать полное поражение и дальнейшую неспособность России вести боевое действие.
Читайте также США имеют 3 разные модели окончания войны в Украине, 2 из них Зеленский отверг, – WP
О чем говорили в Вашингтоне
Андрей Вигиринский убежден, что действительно лидеры Украины и США обсуждали возможные сценарии завершения войны и делали они это с точки зрения ситуации на фронте, а не с точки зрения политических лозунгов.
Политолог объяснил, что поскольку говорится о длительной войне, то на первый план выходят возможности обеспечения, способность наполнять бюджет страны, а от него и бюджет Вооруженных сил. Украина в этом отношении полностью зависима от Западных партнеров.
Поэтому, как пояснил Вигиринский, партнеры имеют свое видение завершения войны и оно может быть отличным от желания Украины. Также политолог отметил, что может наступить время, когда поддержка Украины станет для них тягостной и тогда нужно будет находить решение для завершения войны.
Можем говорить, что наверняка эта поддержка не безгранична и она не бессрочна. И в свою очередь надо понимать, в какой момент она остановится, где будет линия фронта и, как эту линию фронта нужно будет фиксировать уже политическими договоренностями.
– отметил политолог.
Говоря о трех возможных сценариях завершения войны, Андрей Вигиринский согласился, что первый сценарий с полным выводом российских войск на границы 1991 года – лучший для Украины, но отметил, что Россия сама не отходит, а ее оттуда вытесняют ВСУ.
Политолог рассказал, почему выход на границы 1991 маловероятен: смотрите видео
При этом политолог подчеркнул, что для того чтобы выйти на границы 1991 года, нужно, чтобы Россия фактически капитулировала и не была способна возобновлять военные ресурсы и возобновлять войну. По мнению Вигиринского такой сценарий – маловероятен, поэтому вряд ли о нем всерьез говорили в Вашингтоне.
"Скорее говорилось о том, каким образом имплиментировать модификации второго и третьего варианта, если мы универсализируем их в определенную форму, говорили о тех вариантах, которые содержат территориальные компромиссы, которые будут соответствовать ситуации на фронте", – сказал Андрей Виригинский.
О чем писали в The Washinghton Post
- Американское издание опубликовало материал о том, что США имеют 3 варианта завершения войны и каждый из этих вариантов имеет поклонников в администрации Байдена.
- Первый вариант – вывод российских войск со всей территории Украины; второй – вывод российских войск к линии разграничения 2014 года; третий – вывод войск из Донбасса, но не Крыма.
- Владимир Зеленский сразу отверг два последних варианта, а о выводе россиян со всей части оккупированных территорий говорил в течение всего времени полномасштабного вторжения.