Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, вариант с полным вытеснением россиян в границы Украины в 1991 году будет означать полное поражение и дальнейшую неспособность России вести боевое действие.

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О чем говорили в Вашингтоне

Андрей Вигиринский убежден, что действительно лидеры Украины и США обсуждали возможные сценарии завершения войны и делали они это с точки зрения ситуации на фронте, а не с точки зрения политических лозунгов.

Политолог объяснил, что поскольку говорится о длительной войне, то на первый план выходят возможности обеспечения, способность наполнять бюджет страны, а от него и бюджет Вооруженных сил. Украина в этом отношении полностью зависима от Западных партнеров.

Поэтому, как пояснил Вигиринский, партнеры имеют свое видение завершения войны и оно может быть отличным от желания Украины. Также политолог отметил, что может наступить время, когда поддержка Украины станет для них тягостной и тогда нужно будет находить решение для завершения войны.

Можем говорить, что наверняка эта поддержка не безгранична и она не бессрочна. И в свою очередь надо понимать, в какой момент она остановится, где будет линия фронта и, как эту линию фронта нужно будет фиксировать уже политическими договоренностями.

– отметил политолог.

Говоря о трех возможных сценариях завершения войны, Андрей Вигиринский согласился, что первый сценарий с полным выводом российских войск на границы 1991 года – лучший для Украины, но отметил, что Россия сама не отходит, а ее оттуда вытесняют ВСУ.

Политолог рассказал, почему выход на границы 1991 маловероятен: смотрите видео

При этом политолог подчеркнул, что для того чтобы выйти на границы 1991 года, нужно, чтобы Россия фактически капитулировала и не была способна возобновлять военные ресурсы и возобновлять войну. По мнению Вигиринского такой сценарий – маловероятен, поэтому вряд ли о нем всерьез говорили в Вашингтоне.

"Скорее говорилось о том, каким образом имплиментировать модификации второго и третьего варианта, если мы универсализируем их в определенную форму, говорили о тех вариантах, которые содержат территориальные компромиссы, которые будут соответствовать ситуации на фронте", – сказал Андрей Виригинский.

О чем писали в The Washinghton Post