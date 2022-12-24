Зеленський виступив у Конгресі США. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі назвала його промову однією з найкращих за всю історію.

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Байден показав відео візиту Зеленського до США

Після приїзду Зеленського в Україну президент США опублікував неймовірне відео його візиту до Сполучених Штатів.

Україна та український народ надихають не лише нас – вони надихають світ. Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі,

– написав Байден.

Дивіться відео візиту Зеленського до США

Глава держави подякував лідеру Сполучених Штатів за теплі слова та підтримку.

"Для мене честь відвідати США, звернутися до народу і Конгресу США, зустрітися з лідером країни, яка допомагає нам вистояти. І перемагати!" – зазначив Зеленський.

Він додав, що цей візит показав, що США та Україна стоять разом на стороні добра, демократії та справедливості.

"Творимо майбутнє разом!" – підсумував президент.

Виступ Зеленського у Конгресі: коротко