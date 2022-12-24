Зеленский выступил в Конгрессе США. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала его речь одной из лучших за всю историю.

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Байден показал видео визита Зеленского в США

После приезда Зеленского в Украину президент США опубликовал невероятное видео его визита в Соединенные Штаты.

Украина и украинский народ вдохновляют не только нас – они вдохновляют мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме,

– написал Байден.

Смотрите видео визита Зеленского в США

Глава государства поблагодарил лидера Соединенных Штатов за теплые слова и поддержку.

"Для меня честь посетить США, обратиться к народу и Конгрессу США, встретиться с лидером страны, помогающей нам выстоять. И побеждать!" – отметил Зеленский.

Он добавил, что этот визит показал, что США и Украина стоят вместе на стороне добра, демократии и справедливости.

"Творим будущее вместе!" – подытожил президент.

Выступление Зеленского в Конгрессе: коротко