Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, из-за большой протяженности границ Украины невозможно перекрыть все стратегические объекты.
Кстати Как в компьютерной игре: Кулеба о том, как США предоставили Patriot и когда Украина получит ATACMS
Украина хочет получить истребители F-16
"В ближайшие годы мы не создадим никакого "купола" над всей территорией Украины – это невозможно физически, потому что систем ПВО поставить на такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты внутри страны просто невозможно", – сказал Игнат.
Он объяснил, что для этого нужно огромное количество техники, что "невероятно дорого". Также требуется огромный государственный и человеческий ресурс. В то же время представитель отметил, что система ПВО в других странах мира, таких как США и Европа, – это перекрытие определенных направлений, определенных объектов.
Другую часть противовоздушной обороны государства выполняют истребители – многоцелевые самолеты, являющиеся частью противовоздушной обороны,
– сказал Игнат.
Именно истребители Украины стремятся получить от западных партнеров. Представитель Воздушных сил рассказал, что для того, чтобы перехватывать вражеские ракеты, необходимы новые самолеты с современными радарами, современными ракетами, прицельно навигационными комплексами.
"Самолеты, которые мы хотим получить, первый кандидат – это F-16 определенной модификации, который мог бы выполнять задачи в воздухе, в частности по прикрытию воздушного пространства", – резюмировал Игнат.
Как украинская ПВО противостоит российским обстрелам
- Министр обороны Алексей Резникова заявлял, что по состоянию на декабрь украинская ПВО сбивает 80% целей. Он подчеркнул, что эффективность систем ПВО Украины возросла с 50%, которые были в начале полномасштабного вторжения России.
- Россия перешла к тактике массированных ракетных атак против Украины. Две из них произошли перед Новым годом. В частности, 29 декабря оккупанты выпустили 69 высокоточных ракет, из которых ВСУ сбили 54, а также уничтожили 11 "Шахидов".
- 30 декабря Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, из которых силы ПВО ликвидировали 16. В канун Нового года силы ПВО сбили 12 крылатых ракет.
- В течение 1 – 2 января Россия выпустила по Украине почти 90 "Шахидов", из которых наши военные сбили 84.