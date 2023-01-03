Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, из-за большой протяженности границ Украины невозможно перекрыть все стратегические объекты.

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Украина хочет получить истребители F-16

"В ближайшие годы мы не создадим никакого "купола" над всей территорией Украины – это невозможно физически, потому что систем ПВО поставить на такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты внутри страны просто невозможно", – сказал Игнат.

Он объяснил, что для этого нужно огромное количество техники, что "невероятно дорого". Также требуется огромный государственный и человеческий ресурс. В то же время представитель отметил, что система ПВО в других странах мира, таких как США и Европа, – это перекрытие определенных направлений, определенных объектов.

Другую часть противовоздушной обороны государства выполняют истребители – многоцелевые самолеты, являющиеся частью противовоздушной обороны,

– сказал Игнат.

Именно истребители Украины стремятся получить от западных партнеров. Представитель Воздушных сил рассказал, что для того, чтобы перехватывать вражеские ракеты, необходимы новые самолеты с современными радарами, современными ракетами, прицельно навигационными комплексами.

"Самолеты, которые мы хотим получить, первый кандидат – это F-16 определенной модификации, который мог бы выполнять задачи в воздухе, в частности по прикрытию воздушного пространства", – резюмировал Игнат.

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