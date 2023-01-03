За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", літак Іл-76 А-50У приземлився о 21:25 на аеродромі у Мачулищах.

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О 21:25 на аеродром у Мачулищах приземлився борт ДРЛО Іл-76 А-50У із реєстраційним номером RF-50608,

– йдеться у повідомленні.

Попереднього разу цей борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.

Що відомо про літак А-50 Повітряне судно може застосовуватися для виявлення та супроводу повітряних і надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом.

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Попередньо, 30 грудня 2022 року з Білорусі в Росію відлетів ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з реєстраційним номером RF-93966, який перебував у Білорусі з 14 грудня.

Водночас того дня на аеропорт в Мачулищах і прилітали військові літаки з Росії. Зокрема, за 13 годин на території Білорусі з'явилися 6 Іл-76МД.

Ці літаки щось привозять до Білорусі, але що саме – поки невідомо. Це може бути доставка техніки чи підвезення мобілізованих. Якщо говорити про перевезення російських окупантів, то їхня кількість може складати близько 1 470 осіб. Оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД – 245 осіб.