На концерт до Кобзона вирушили вже 108 190 окупантів. Водночас Росія досі налаштована воювати довго та упакувати у чорні пакети тисячі своїх людей.

Зверніть увагу Якщо знову на Київ: наскільки Україна готова до нового наступу Росії

Росіяни йтимуть на Харків

Бригадний генерал Сергій Мельник – начальник Харківського гарнізону – припустив, що російські окупанти знову намагатимуться йти на Харків. Це станеться, коли замерзне земля.

В атаку країна-терористка кидатиме непідготовлених мобіків. Вони намагатимуться відрізати Харків від Києва. Окрім того, Мельник припустив, що окупанти також розпочнуть атаки у бік Рівного. Мета ворога – припинити постачання західної зброї.

Зверніть увагу! Що б там собі не планувала Росія, весь світ вже побачив, чим закінчилося її "взяти Київ за 3 дні". Україна – під захистом ЗСУ.

Що каже Залужний

Валерій Залужний у грудні 2022 року заявив, що Росія готує 200 тисяч окупантів. Найімовірніше країна-терористка планує новий наступ у першій половині 2023 року.

Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ,

– заявив Залужний.

Чому в окупантів нічого не вийде