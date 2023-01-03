На концерт до Кобзона вирушили вже 108 190 окупантів. Водночас Росія досі налаштована воювати довго та упакувати у чорні пакети тисячі своїх людей.
Зверніть увагу Якщо знову на Київ: наскільки Україна готова до нового наступу Росії
Росіяни йтимуть на Харків
Бригадний генерал Сергій Мельник – начальник Харківського гарнізону – припустив, що російські окупанти знову намагатимуться йти на Харків. Це станеться, коли замерзне земля.
В атаку країна-терористка кидатиме непідготовлених мобіків. Вони намагатимуться відрізати Харків від Києва. Окрім того, Мельник припустив, що окупанти також розпочнуть атаки у бік Рівного. Мета ворога – припинити постачання західної зброї.
Що каже Залужний
Валерій Залужний у грудні 2022 року заявив, що Росія готує 200 тисяч окупантів. Найімовірніше країна-терористка планує новий наступ у першій половині 2023 року.
Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ,
– заявив Залужний.
Чому в окупантів нічого не вийде
- Українська розвідка пильно стежить за діями російських окупантів. Ефект несподіванки не стане козирем у руках ворога.
- ЗСУ вже продемонстрували цілому світу свою фантастичну військову майстерність. Україна – під надійним захистом героїв. Упродовж 2022 року вони звільнили територію, яка фактично дорівнює площі Швейцарії.
- Український народ готовий до продовження боротьби, а підтримка з боку міжнародних партнерів лише зростає.
- Росія може підготувати 200 тисяч представників "гарматного м'яса". Однак забезпечити їх усім необхідним не вдасться.