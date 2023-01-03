На "концерт к Кобзону" отправились уже 108 190 оккупантов. В то же время Россия до сих пор настроена воевать долго и упаковать в черные пакеты тысячи своих людей.

Обратите внимание Если снова на Киев: насколько Украина готова к новому наступлению России

Россияне будут идти на Харьков

Бригадный генерал Сергей Мельник – начальник Харьковского гарнизона – предположил, что российские оккупанты снова попытаться идти на Харьков. Это произойдет, когда замерзнет земля.

В атаку страна-террорист будет бросать неподготовленных мобиков. Они постараются отрезать Харьков от Киева. Кроме того, Мельник предположил, что оккупанты также начнут атаки в сторону Ровно. Цель врага – прекратить поставки западного оружия.

Обратите внимание! Что бы там себе ни планировала Россия, весь мир уже увидел, чем кончилось ее "взять Киев за 3 дня". Украина – под защитой ВСУ.

Что говорит Залужный

Валерий Залужный в декабре 2022 года заявил, что Россия готовит 200 тысяч оккупантов. Скорее всего, страна-террорист планирует новое наступление в первой половине 2023 года.

Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев,

– заявил Залужный.

Почему у врага ничего не получится