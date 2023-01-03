На "концерт к Кобзону" отправились уже 108 190 оккупантов. В то же время Россия до сих пор настроена воевать долго и упаковать в черные пакеты тысячи своих людей.
Обратите внимание Если снова на Киев: насколько Украина готова к новому наступлению России
Россияне будут идти на Харьков
Бригадный генерал Сергей Мельник – начальник Харьковского гарнизона – предположил, что российские оккупанты снова попытаться идти на Харьков. Это произойдет, когда замерзнет земля.
В атаку страна-террорист будет бросать неподготовленных мобиков. Они постараются отрезать Харьков от Киева. Кроме того, Мельник предположил, что оккупанты также начнут атаки в сторону Ровно. Цель врага – прекратить поставки западного оружия.
Что говорит Залужный
Валерий Залужный в декабре 2022 года заявил, что Россия готовит 200 тысяч оккупантов. Скорее всего, страна-террорист планирует новое наступление в первой половине 2023 года.
Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев,
– заявил Залужный.
Почему у врага ничего не получится
- Украинская разведка внимательно следит за действиями российских оккупантов. Эффект неожиданности не станет козырем в руках врага.
- ВСУ уже продемонстрировали всему миру свое фантастическое военное мастерство. Украина – под надежной защитой героев. В 2022 году они освободили территорию, которая фактически равняется площади Швейцарии.
- Украинский народ готов к продолжению борьбы, а поддержка международных партнеров только растет.
- Россия может подготовить 200 тысяч представителей "пушечного мяса". Однако обеспечить их всем необходимым не удастся.