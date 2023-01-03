Всего с 24 февраля 2022 года ВСУ уже ликвидировали 108 190 захватчиков. Но эти данные не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию, а также не учитывает данные о раненых оккупантах.

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Потери российской армии на 3 января

личного состава – 108 190 (+750),

танков – 3036 (+5),

боевых бронированных машин – 6 100 (+7),

артиллерийских систем – 2 033 (+6),

РСЗО – 424 (+1),

средств ПВО – 214 (+1),

самолетов – 283 (+0),

вертолетов – 270 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 839 (+3),

крылатых ракет – 723 (+0),

кораблей/катеров – 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4 735 (+10),

специальной техники – 181 (+0).



Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают оккупантов