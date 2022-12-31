Гаджибалаева ликвидировали в Херсонской области. Эту информацию уже подтвердили пропагандистские СМИ, информирует 24 канал.

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На войне ликвидировали Гаджибалаева

Как стало известно, российского командира уже похоронили в селе Зизик в Дагестане.

С трагически погибшим в Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым простились сегодня в его родовом селе Зизик,
– написали пропагандисты.


В Украине ликвидировали командира 39-й омсбр Марата Гаджибалаева / фото росСМИ

Актуальные потери оккупантов

Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали 105 960 оккупантов. Только за минувшие сутки они отправили на тот свет 710 захватчиков.

Потери в технике:

  • Танков – 3029 (+3),
  • боевых бронированных машин – 6075 (+16),
  • артиллерийских систем – 2016 (+6),
  • РСЗО – 423 (+0),
  • средств ПВО – 213 (+1),
  • самолетов – 283 (+0),
  • вертолетов – 269 (+1),
  • крылатых ракет – 711 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
  • кораблей/катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4707 (+24),
  • специальной техники – 180.