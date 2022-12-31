За минувшие сутки украинские защитники "задвухсотили" еще 710 оккупантов. Кроме того, ВСУ "минуснули" немало техники врага.

Важно Почти 800 оккупантов в сутки: почему увеличились потери врага

Другие потери врага на 31 декабря

Танков – 3029 (+3),

боевых бронированных машин – 6075 (+16),

артиллерийских систем – 2016 (+6),

РСЗО – 423 (+0),

средств ПВО – 213 (+1),

самолетов – 283 (+0),

вертолетов – 269 (+1),

крылатых ракет – 711 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4707 (+24),

специальной техники – 180.



Актуальные потери российских оккупантов / фото Генштаб ВСУ

Потери россиян молниеносно растут

Недавно военный аналитик Алексей Гетьман рассказал, что большие потери россиян связаны с тем, что они пытаются вести активные боевые действия в Бахмуте и под Запорожьем. К тому же оккупанты начинают активно привлекать "свежемобилизованных" лиц.

Также причиной больших потерь захватчиков аналитик считает, что неопытных солдат пытаются бросить в атаку.