За минулу добу українські захисники "задвохсотили" ще 710 окупантів. Крім того, ЗСУ "мінуснули" чимало техніки ворога.

Важливо Майже 800 окупантів за добу: чому збільшились втрати ворога

Інші втрати ворога станом на 31 грудня

Танків – 3029 (+3),

бойових броньованих машин – 6075 (+16),

артилерійських систем – 2016 (+6),

РСЗВ – 423 (+0),

засобів ППО – 213 (+1),

літаків – 283 (+0),

гелікоптерів – 269 (+1),

крилатих ракет – 711 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24),

спеціальної техніки – 180.



Актуальні втрати російських окупантів / фото Генштаб ЗСУ

Втрати росіян блискавично зростають

Нещодавно військовий аналітик Олексій Гетьман розповів, що великі втрати росіян пов’язані з тим, що вони намагаються вести активні бойові дії в районі Бахмута та під Запоріжжям. До того ж окупанти починають активно залучати "свіжомобілізованих" осіб.

Також причиною великих втрат загарбників аналітик вважає те, що недосвідчених вояків намагаються кинути в атаку.