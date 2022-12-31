За минулу добу українські захисники "задвохсотили" ще 710 окупантів. Крім того, ЗСУ "мінуснули" чимало техніки ворога.
Важливо Майже 800 окупантів за добу: чому збільшились втрати ворога
Інші втрати ворога станом на 31 грудня
- Танків – 3029 (+3),
- бойових броньованих машин – 6075 (+16),
- артилерійських систем – 2016 (+6),
- РСЗВ – 423 (+0),
- засобів ППО – 213 (+1),
- літаків – 283 (+0),
- гелікоптерів – 269 (+1),
- крилатих ракет – 711 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),
- кораблів/катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24),
- спеціальної техніки – 180.
Актуальні втрати російських окупантів / фото Генштаб ЗСУ
Втрати росіян блискавично зростають
Нещодавно військовий аналітик Олексій Гетьман розповів, що великі втрати росіян пов’язані з тим, що вони намагаються вести активні бойові дії в районі Бахмута та під Запоріжжям. До того ж окупанти починають активно залучати "свіжомобілізованих" осіб.
Також причиною великих втрат загарбників аналітик вважає те, що недосвідчених вояків намагаються кинути в атаку.