Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Зокрема, на Запоріжжі ЗСУ вдалось розгромити окупантів – втрати понад 200 військових.

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Зниження якості російських військ

Коваленко зазначив, що втрати приблизно 800 окупантів за добу – це буде середньостатистична кількість. Збільшення втрат пов'язане не через збільшення інтенсивності бойових дій, а через зниження якості. У ході мобілізації в російській армії з'явились не професійні бійці.

Ці люди буквально вчора були бухгалтерами тощо, але не військовими. Вони не знають як діяти під час обстрілу їх позицій ствольною артилерією, реактивною артилерією, мінометами тощо. Вони не мають професійних навичок навіть для збереження свого життя,

– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Він додав, що також російське командування не лише найвищої, а й середньої та нижчої ланок прийняли рішення не вивозити поранених бійців з поля бою. Тому збільшилась імовірність того, що вони стануть "200-ми". У 2023 році така тенденція може продовжитись, бо деградація російської армії продовжиться.

Коваленко про те, чому збільшились втрати ворога: дивіться відео

Окупантам головне поповнювати втрати

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", окупанти будуть використовувати 150 тисяч мобілізованих, щоб поповнити втрати в зоні бойових дій. У них немає можливості проводити наступ. Немає людського ресурсу, техніки, боєкомплекту.

"Це 3 позиції, які не дозволять їм реалізувати ось такі плани. Хоча я не виключаю, що вони будуть намагатись його якось реалізувати. Однак саме втрати будуть впливати на ці можливості", – наголосив Коваленко.

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