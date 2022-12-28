Про це 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Зараз на фронті створені усі передумови для деокупації важливих промислових центрів на сході України.

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Напруженою ділянкою на фронті залишається Сватове — Кремінна. У The New York Times нещодавно написали, що звільнення Кремінної дозволить Україні повернути контроль над великими промисловими центрами, видання назвало містечко стратегічно важливим для обох країн.

Звільнення Кремінної

За висновками Харука, в напрямку Бахмута ні одна, ні інша сторона на якесь суттєве просування розраховувати не можуть.

Натомість Кремінна є спокусливою ділянкою для українських військових, адже встановлення контролю там дозволить, хоч і не заволодіти промисловими центрами, але встановити вогневий контроль над комунікаціями, що ведуть до Лисичанська та Сєвєродонецька, зазначив Харук.

Це створить передумову до визволення цих великих промислових центрів, точніше того, що лишилося там після кривавих боїв,

– додав військовий експерт.

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ЗСУ набираються сили та досвіду

Харук згадав, що декілька місяців тому наші війська, на жаль, не змогли втримати Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Зараз же все йде до того, що наші війська звільнять цю агломерацію,

— зауважив військовий експерт.

Це підтверджує те, що наші військові набирають сили та досвіду і спроможні вирішувати завдання, про які раніше було важко мріяти, підсумував Харук.

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