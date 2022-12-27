В ефірі телеканалу Еспресо голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, чому для України стратегічно важливою є деокупація Кремінної. Він також зазначив, що окупанти вже встигли добре підготуватися до оборони міста.

До теми У Кремінній важкі бої: окупантів ліквідовують сотнями, вони далі йдуть, – Гайдай

Чому для України важливо звільнити Кремінну

За словами Гайдая, українські військові, деокупувавши Кремінну, зможуть розбити вороже угруповання на дві частини.

Російські солдати розуміють, що їх чекає приголомшлива поразка, тому роблять усе, щоб хоч якимось чином її відтягнути. Зокрема, загарбники мінують територію, а також підтягують техніку та резерви.

Вони чітко розуміють, що якщо настане час і Кремінна буде деокупована ЗСУ, то вони втратять стратегічний населений пункт, бо далі вже йде Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ,

– заявив Гайдай.

Він наголосив, що після цього у росіян будуть мізерні шанси навіть біля Бахмута, тому що їхні війська "посипляться".

Крім того, Гайдай наголосив, що звільнення Кремінної від російських окупантів відкриє також напрямок на Старобільськ, у разі деокупації якого ЗСУ триматимуть під вогневим контролем усі логістичні дороги Луганської області.

Ситуація поблизу Кремінної: показуємо на карті

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