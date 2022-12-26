Так, справді йде просування вперед. Про це на брифінгу розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал.

Раніше Окупанти роблять спроби контрнаступів біля Сватового і Кремінної, – Гайдай

Про звільнення Кремінної говорити зарано

Неподалік Кремінної йдуть бойові дії. Однак не відповідає дійсності інформація про звільнення населенного пункту або про те, що наші війська зайшли туди.

Втім, окупанти вже потрохи тікають. Гайдай наголосив, що російське командування, яке перебувало в Кремінній, переміщено до Рубіжного.